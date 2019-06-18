Mursi için gıyabi cenaze namazı - KAHRAMANMARAŞ
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- İl Müftüsü Celal Sürgeç'in konuşması Cenaze namazı katılanlardan detay Gıyabi cenaze namazı kılınması KAHRAMANMARAŞ - Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kahramanmaraş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:09 Kaynak: AA
- İl Müftüsü Celal Sürgeç'in konuşması
Cenaze namazı katılanlardan detay
Gıyabi cenaze namazı kılınması KAHRAMANMARAŞ - Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Kahramanmaraş
'ta gıyabi cenaze namazı kılındı. Merkez Dulkadiroğlu
ilçesindeki tarihi Ulu Camisinde, Vali Vahdettin Özkan
, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda vatandaş, öğle namazını kıldı.
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