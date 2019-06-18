Son Dakika Haberleri: Mursi için gıyabi cenaze namazı - KAHRAMANMARAŞ
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Mursi için gıyabi cenaze namazı - KAHRAMANMARAŞ

52 dakika önce

- İl Müftüsü Celal Sürgeç'in konuşması Cenaze namazı katılanlardan detay Gıyabi cenaze namazı kılınması KAHRAMANMARAŞ - Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kahramanmaraş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

- İl Müftüsü Celal Sürgeç'in konuşması
Cenaze namazı katılanlardan detay
Gıyabi cenaze namazı kılınması KAHRAMANMARAŞ - Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kahramanmaraş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Ulu Camisinde, Vali Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda vatandaş, öğle namazını kıldı.
Mursi için gıyabi cenaze namazı - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:09 Kaynak: AA
Mısır, Kahramanmaraş, Muhammed Mursi, Güncel
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