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Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

2 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ve Kaynaşlı ilçelerinde Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve hayatını kaybeden Muhammed Mursi içi gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ve Kaynaşlı ilçelerinde Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve hayatını kaybeden Muhammed Mursi içi gıyabi cenaze namazı kılındı.
Türk otağından esinlenilerek inşa edilen "Akçakoca Merkez Camisi"nde öğlen namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kılındıktan sonra dua etti.
Gıyabi cenaze namazına, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynaşlı ilçesi Merkez Yeni Camisi'nde de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.
İlçe Vaizi Ramazan Şemsettin Ünal tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası vatandaşlar Mursi ve tüm şehitler için dua etti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:42 Kaynak: AA
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