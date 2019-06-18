Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Düzce
'nin Akçakoca
ve Kaynaşlı
ilçelerinde Mısır
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı
olan ve hayatını kaybeden Muhammed Mursi
içi gıyabi cenaze namazı kılındı.
Türk otağından esinlenilerek inşa edilen "Akçakoca Merkez
Camisi"nde öğlen namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kılındıktan sonra dua etti.
Gıyabi cenaze namazına, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynaşlı ilçesi Merkez Yeni Camisi'nde de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.
İlçe Vaizi Ramazan Şemsettin Ünal tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası vatandaşlar Mursi ve tüm şehitler için dua etti.