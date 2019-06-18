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Mursi için gıyabî cenaze namazı kılındı

1 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için gıyabî cenaze namazı kılındı, System.String[]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öğle namazına müteakip Şeyhmüftü camindeki gıyabi cenaze namazını Müftü Vekili Osman Keleş kıldırdı. Mahkeme salonunda şehit olan Muhammed Mursi'nin gıyabi cenaze törenine sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mısır'da darbe ile başa gelen sisi rejimine bağlı mahkemenin hakkında idam kararı verdiği, Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 6 yıldır zindanlarda tutuluyordu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:58 Kaynak: İHA
Bursa, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
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