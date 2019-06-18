Son Dakika Haberleri: Mursi için gıyabında cenaze namazı
Son Dakika Politika Haber

Mursi için gıyabında cenaze namazı

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Hacı Bayram Camisi'nde kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak.

Mursi için gıyabında cenaze namazı, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Hacı Bayram Camisi'nde kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak.
TBMM Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Şentop, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi için bugün öğle namazının ardından, Hacı Bayram Camisi'nde kılınacak gıyabi cenaze namazına iştirak edecek.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:42 Kaynak: AA
Mısır, Muhammed Mursi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mursi'nin cenazesine ailesi dışında katılıma izin verilmedi Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar! ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun VIP krizi ile ilgili iddialarına cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 13:02:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mursi için gıyabında cenaze namazı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]