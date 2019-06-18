Mursi için gıyabında cenaze namazı
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Hacı Bayram Camisi'nde kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:42 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, hayatını kaybeden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Hacı Bayram
Camisi'nde kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak.
TBMM Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Şentop, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi için bugün öğle namazının ardından, Hacı Bayram Camisi'nde kılınacak gıyabi cenaze namazına iştirak edecek.
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