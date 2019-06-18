Mursi için gıyabında cenaze namazı
1 saat önce
- Mursi için gıyabında cenaze namazı kılınması Pakistan Cemaati İslami lideri Siracül Hak'ın konuşması PEŞAVER - Pakistan Cemaati İslami lideri Siracül Hak, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Peşaver'de gıyabi cenaze namazı kıldırdı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:37 Kaynak: AA
- Mursi için gıyabında cenaze namazı kılınması Pakistan
Cemaati İslami lideri Siracül Hak'ın konuşması PEŞAVER - Pakistan Cemaati İslami lideri Siracül Hak, hayatını kaybeden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Peşaver
'de gıyabi cenaze namazı kıldırdı.
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı
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