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Mursi için gıyabında cenaze namazı

45 dakika önce

Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kayseri
Kayseri'de Hunat Camisi'nde öğle namazının ardından Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Namazın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çopuroğlu, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.
Mursi'nin, inandığı dava uğruna ömrünü adayan bir lider olduğunu vurgulayan Çopuroğlu, "Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013'te kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. Başta ABD olmak üzere birçok ülke de işkencelere, idamlara göz yummuştur." diye konuştu.
Çopuroğlu'nun konuşmasının ardından vatandaşlar Sisi, ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı.
Mursi için gıyabında cenaze namazı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:13 Kaynak: AA
Kayseri, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
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