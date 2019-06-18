Mursi için gıyabında cenaze namazı

Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum
, Ardahan
, Erzincan
, Ağrı
ve Kars....da, hayatını kaybeden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Erzurum Sivil Toplum Platformu öncülüğünde öğle namazına müteakip tarihi Lalapaşa
Camisi önünde toplanan yüzlerce kişi, gıyabi cenaze namazı kılıp Mursi için dua etti.
Burada toplanan kalabalık adına konuşma yapan Abdülkerim Kavaz, çıkarıldığı mahkemede Müslümanların onurunu savunurken dün şehadete yürüyen Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi yıllardır zindanda tutan zalimleri lanetlemek ve saflarını belli etmek üzere burada olduklarını belirtti.
Ardahan
Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Ardahan Merkez
Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Öğle namazının ardından cami önünde toplanan kalabalığa Ardahan İl Müftü
Vekili Turgut Topaloğlu, Mursi için Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.
Bu nedenle kendisi için gıyabi cenaze namazını kılmak istediklerini ifade eden Topaloğlu, "Allah bizleri samimi Müslümanlardan eylesin. Allah samimi Müslümanların sayısın attırsın. Muhammed Mursi örneklerini çok gördük. Bunlar inşallah Allah huzurunda değerlendirilecek. Bizde dualarla kendisinin yanındayız." dedi.
Daha sonra kalabalığa seslenen İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfı
Ardahan Temsilcisi Akın Demirci de Mursi'ye yapılan bir zulüm olduğunu, bundan sonra ilgililerin yargılanmasını istediklerini söyledi.
Erzincan
Erzincan'da öğle namazının ardından Cami Kebir
Camisi'nde bir araya gelen bazı STK temsilcileri hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin
ile gıyabi cenaze namazı kıldı.
Namazın ardından Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu temsilcileri adına konuşma yapan Nebi Gül, 17 Haziran'daki duruşmada Mursi'nin haksız suçlamalara karşı hem kendini hem de davasını savunurken şehit edildiğini söyledi.
Gül, Mursi'nin tavizsiz bir şekilde 6 yıl mücadelesini sürdüğünü belirterek "Mursi'nin 6 yıllık tavizsiz mücadelesi ve şehadeti bir kez daha göstermiştir ki, Mısır'da direniş ve mücadele devam etmektedir. Son bir asırdır zalimlere ve emperyalistlere karşı savaşan Mısır halkı, tüm sinmiş görüntüsüne rağmen şehitler vermeye ve hala ayakta olduğunu haykırmaya devam etmektedir. Mursi, Mısır'da Hasan el-Benna'dan itibaren devam eden lider kadrolarının hayatını ve mücadelesini şehadetle taçlandırma geleneğinin son halkası olmuştur." dedi.
Kılınan namaz ve okunan duaların ardından katılanlar dağıldı.
Kars
Kars'ta Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Evliya Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kars İl Müftüsü Yusuf Eviş, öğle namazının ardından cami önünde toplanan vatandaşlara gıyabi cenaze namazı kıldırdı.
Namazdan sonra konuşma yapan Eviş, Mursi'ye Allah'tan rahmet dileyerek, "Şehit Muhammed Mursi'yi rabbim rahmet eylesin. Bu olaylar bize ibret olmalı birliğimizi, dirliğimizi bozacak hiç birşeye fırsat vermemeliyiz. Biz müslümanız, şöyle bir bakın mazlumların yanında olan zalimin karşısına dikilen tek İslam ülkesi biziz. Rabbim ülkemizi, milletimize zeval vermesin." dedi. AK Parti
İl Başkanlığından tepki
AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde Faikbey Caddesindeki GAMP konağı yanında toplanan partililer de Mısır'daki mevcut hükümeti kınayarak hayatını kaybeden Mursi için dua etti.
Grup adına açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkan vekili Fatih
Bayrambey, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi, özgürlük ve adalet hasretiyle hakka yürüdüğünü söyledi.
Bayrambey, Mursi'nin Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini anımsatarak, "Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir." diye konuştu. Sarıkamış
ilçesinde de Yeni Camide Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ağrı
Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Ağrı ve ilçelerindeki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Ağrı Merkez
Camide öğle namazına müteakip kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Ağrı Sivil Toplum İnisiyatifi, cami önünde basın açıklaması yaptı.
Toplanan kalabalık adına açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ardahan Temsilcisi Kerem Engin, Mursi'nin kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmaller ardından dün şehit olduğunu ifade etti.
Engin, "Mursi'nin şehadet haberini dünyaya büyük bir neşeyle bildiren cuntanın dikkatlerden kaçırmaya çalıştığı gerçekler, cinayet ardından daha net ortaya çıkmıştır. Şehit Mursi'yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş bir süreçte öldürmeyi tercih etmiştir." diye konuştu.
Mursi'nin şehadetinin sadece ailesini ve dava arkadaşlarını değil, tüm İslam dünyasını yasa boğduğunu sözlerine ekleyen Engin, şöyle konuştu:
"Şu an en büyük beklentilerden biri Mursi'nin sistematik olarak ölümünü seyreden Birleşmiş Milletler
'in en azından uluslararası bir soruşturma için harekete geçmesidir. Darbecilerin dışarıda en büyük destekçileri ABD ve Avrupa Birliği
olsa da, bölgedeki en önemli finansörleri Suudi Arabistan
ve Birleşik Arap Emirlikleri
'dir. Mısır cuntasını bu kadar değerli kılan ise Siyonist rejimin korunmasında oynadığı roldür. Bu nedenle Mursi, Siyonistlerce şehit edilmiş onlarca mücahitten biridir. Mursi'nin bu şehadeti Siyonistlerin Filistin
ve bölge planlarından bağımsız değildir."
Mısır'da tutuklu mazlumlar için durumun daha da kritik bir hal aldığını aktaran Engin, işkence, taciz, öldürme ve daha onlarca hukuksuzluğun engellenmesi için dünyanın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
Mısır'daki siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını da isteyen Engin, Sisi cuntasının uluslar arası mahkemelerde yargılanması için çalışma başlatılması, Mursi'nin ölümünün uluslararası bir heyet tarafından incelenmesi ve tüm sorumluların yargı önüne çıkarılması gerektiğini ifade etti.
Sivil toplum örgütleri ve vatandaşların tekbirler ve sloganlarla destek verdiği açıklama, okunan dua ile sona erdi.