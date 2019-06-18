Son Dakika Haberleri: Mursi için gıyabında cenaze namazı - İSTANBUL
Son Dakika Güncel Haber

Mursi için gıyabında cenaze namazı - İSTANBUL

1 saat önce

Mısır Konsolosluğu önünde toplanan yüzlerce kişi, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Mısır Konsolosluğu önünde toplanan yüzlerce kişi, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Beşiktaş'ta bulunan Mısır Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, Mısır'daki mevcut hükümeti kınayarak hayatını kaybeden Mursi için dua etti.
Mursi'nin fotoğrafları ve "Zalimler için yaşasın cehennem" yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler, Türkçe ve Arapça slogan atarak, Mursi'nin ölümünden darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi sorumlu gösterdi.
Yüzlerce kişinin saf tutarak kıldığı gıyabi cenaze namazının ardından, vefat eden Mursi için bir kez daha dua edildi.
Öte yandan, konsolosluk çevresinde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Mursi için gıyabında cenaze namazı - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:49 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mursi'nin cenazesine ailesi dışında katılıma izin verilmedi Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar! Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 2 günde 78'e ulaştı Zerrin Özer'in yeni evlendiği eşinin Adnan Oktar'ın kedicikleriyle fotoğrafı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:36:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mursi için gıyabında cenaze namazı - İSTANBUL
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]