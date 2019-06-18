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MURSİ İÇİN İSTANBUL'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI

21 dakika önce

Fatih Camii'nde Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

MURSİ İÇİN İSTANBUL'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI, System.String[]

Fatih Camii'nde Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi, dün mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı tüm yurtta Mursi için, gıyabi cenaze namazı kılınmasına karar verdi. İstanbul'da Fatih Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Namaz sonrasında Yılmaz, Mursi için dua ederek kısa bir konuşma yaptı. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:30 Kaynak: DHA
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