Son Dakika Haberleri: Mursi için Kahramanmaraş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı
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Mursi için Kahramanmaraş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı

1 saat önce

Mısır'da seçimle cumhurbaşkanı seçilen ve cezaevinde hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Kahramanmaraş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için Kahramanmaraş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Mısır'da seçimle cumhurbaşkanı seçilen ve cezaevinde hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Kahramanmaraş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kahramanmaraş'ta İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından öğle namazını müteakip Ulu Cami'de kılınan gıyabi cenaze namazına Vali Vahdettin Özkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Camide, Muhammed Mursi için eller semaya kalktı ve dualar edildi. Namaz sonrası bir basın açıklaması yapan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Ahmet Alıcı, dünyada Sisi'ye karşı tek 'dur' diyen liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi. "Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz" diyen Alıcı, "2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. 'Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma.' (İbrahim, 42) diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi'ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
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