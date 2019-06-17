Mursi için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı
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Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Müslümanların ilk kıblesi Mecid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:54 Kaynak: İHA
Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Müslümanların ilk kıblesi Mecid-i Aksa
'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, geçtiğimiz saatlerde mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Filistinli Müslümanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs
'te bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazından sonra yaşamını yitiren Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Müslümanlar, yatsı namazın sonrası yapılan duada Mursi'ye Allah'tan rahmet ve Mısırlı mazlumlara selamet diledi. - KUDÜS
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