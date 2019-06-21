Son Dakika Haberleri: Mursi için Midyat'ta gıyabi cenaze namazı
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Mursi için Midyat'ta gıyabi cenaze namazı

58 dakika önce

Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Midyat ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için Midyat'ta gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Midyat ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Bahçelievler Mahallesinde Hz. Veysel Karani Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cami çıkışında Midyat Sivil Toplum Platformu adına açıklama yapan İbrahim Akar, Bugün burada, Mursi'nin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirdi.
"Şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm İslam alemine sabırlar niyaz ediyorum." diyen Akar, Sisi ve destekçilerini lanetlediklerini belirtti.
Akar, başta Mursi olmak üzere idam edilen gençlere de Allah'tan rahmet, ailelerine ve bütün İslam ailemine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:23 Kaynak: AA
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