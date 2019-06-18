Son Dakika Haberleri: Mursi için Nusaybin'de gıyabi cenaze namazı
Son Dakika Güncel Haber

Mursi için Nusaybin'de gıyabi cenaze namazı

41 dakika önce

Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Nusaybin ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için Nusaybin'de gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Nusaybin ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Tarihi Zeynel Abidin Cami'sinde İlçe Müftüsü Usame Anlağan tarafından kıldırılan namazın ardından dua okundu.
Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Nurettin Şimşek, Mursi'ye Allah'tan rahmet dilediklerini belirtti.
"Mısır halkının huzurunu kaçıran ve geleceğini karartan uygulamalardan vazgeçilmesini istiyoruz." diyen Şimşek, Mursi'nin ailesine ve İslam alemine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:17 Kaynak: AA
mısır, nusaybin, cenaze, muhammed mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 15:58:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mursi için Nusaybin'de gıyabi cenaze namazı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]