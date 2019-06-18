Mursi için Nusaybin'de gıyabi cenaze namazı
41 dakika önce
Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Nusaybin ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:17 Kaynak: AA
Hayatını kaybeden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Nusaybin
ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Tarihi Zeynel Abidin
Cami'sinde İlçe Müftüsü Usame Anlağan tarafından kıldırılan namazın ardından dua okundu.
Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Nurettin Şimşek, Mursi'ye Allah'tan rahmet dilediklerini belirtti.
"Mısır halkının huzurunu kaçıran ve geleceğini karartan uygulamalardan vazgeçilmesini istiyoruz." diyen Şimşek, Mursi'nin ailesine ve İslam alemine başsağlığı diledi.
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