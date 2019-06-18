Son Dakika Haberleri: Mursi için Pazaryeri ilçesinde de gıyabi cenaze namazı kılındı
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Mursi için Pazaryeri ilçesinde de gıyabi cenaze namazı kılındı

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Mısır'da askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için Pazaryeri ilçesinde de gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Mısır'da askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Pazaryeri İlçe Müftüsü Ömer Ahmet Kayalı tarafından Çarşı, Kara Mustafa Paşa caminde kılınan gıyabi cenaze namazına; ilçe Kaymakamı Oray Güven ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından hayatını kaybeden Mursi için dua edildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
Bilecik, Muhammed Mursi, Pazaryeri, Yaşam
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