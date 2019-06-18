Mursi için Pazaryeri ilçesinde de gıyabi cenaze namazı kılındı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Mısır'da askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
'in Pazaryeri
ilçesinde Mısır
'da askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kılındı. Pazaryeri İlçe Müftüsü Ömer Ahmet Kayalı
tarafından Çarşı, Kara Mustafa Paşa
caminde kılınan gıyabi cenaze namazına; ilçe Kaymakamı Oray Güven ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından hayatını kaybeden Mursi için dua edildi. - BİLECİK
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