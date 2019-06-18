Son Dakika Haberleri: Mursi için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Son Dakika Güncel Haber

Mursi için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı

2 saat önce

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı dolayısıyla Şanlıurfa Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı dolayısıyla Şanlıurfa Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Dün mahkemede hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı gıyabi cenaze namazında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığının çağrısı üzerine kılınan gıyabi cenaze namazı öncesi Muhammed Mursi'nin hayatı anlatıldı. Cenaze namazının ardından dua eden kalabalık, tekbirler eşliğinde Balıklıgöl'den ayrıldı.

Muhammed Mursi, dün mahkemede hakimden söz istediği sırada baygınlık geçirerek hayatını kaybetmişti. 2013 yılından bu yana tutuklu bulunan ve hakkında açılan davalardan toplam 48 yıl hapse mahkum edilen Mursi, 68 yaşındaydı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:11 Kaynak: İHA
Balıklıgöl, Şanlıurfa, Muhammed Mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu Trabzon'un Araklı ilçesinde HES borusu patladı: 4 kayıp

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 16:22:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mursi için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]