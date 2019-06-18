Mursi için Sivas'ta gıyabi cenaze namazı
1 saat önce
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Sivas'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:46 Kaynak: İHA
'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Sivas
'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır'da dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Sivas'ta gıyabi cenaze namazı kılındı. Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş
tarafından Sivas Ulu Camisinde kıldırılan cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan
başta olmak üzere çok kişi katıldı. Cami bahçesinde Sisi rejimini protesto eden pankartlar açıldı. - SİVAS
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