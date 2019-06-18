Son Dakika Haberleri: Mursi için Sivas'ta gıyabi cenaze namazı
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Mursi için Sivas'ta gıyabi cenaze namazı

1 saat önce

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Sivas'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için Sivas'ta gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Sivas'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'da dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Sivas'ta gıyabi cenaze namazı kılındı. Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından Sivas Ulu Camisinde kıldırılan cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan başta olmak üzere çok kişi katıldı. Cami bahçesinde Sisi rejimini protesto eden pankartlar açıldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:46 Kaynak: İHA
Mısır, Muhammed Mursi, Sivas, Güncel
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