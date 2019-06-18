Son Dakika Haberleri: Mursi için Tosya'da Gıyabi Cenaze Namazı kılındı
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Mursi için Tosya'da Gıyabi Cenaze Namazı kılındı

1 saat önce

Vefat eden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için Tosya'da Gıyabi Cenaze Namazı kılındı, System.String[]
Vefat eden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Demokratik yollarla seçilmiş Mısır'ın ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda vefat etti. Mursi için Tosya ilçesi Cumhuriyet Meydanında gıyabi cenaze namazı kılındı. İlçe Müftü Vekili Nuri İbrahim Ateş'in kıldırdığı cenaze namazına ilçe halkının ilgisi yoğundu.

Kılınan cenaze namazının ardından Mursi için dua eden kalabalık, sessizce dağıldı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:20 Kaynak: İHA
Mısır, Tosya, Muhammed Mursi, Güncel
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