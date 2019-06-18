Mursi için Tosya'da Gıyabi Cenaze Namazı kılındı
1 saat önce
Vefat eden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:20 Kaynak: İHA
Vefat eden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Demokratik yollarla seçilmiş Mısır'ın ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda vefat etti. Mursi için Tosya ilçesi Cumhuriyet Meydanında gıyabi cenaze namazı kılındı. İlçe Müftü
Vekili Nuri İbrahim Ateş
'in kıldırdığı cenaze namazına ilçe halkının ilgisi yoğundu.
Kılınan cenaze namazının ardından Mursi için dua eden kalabalık, sessizce dağıldı. - KASTAMONU
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı
Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma çıktı: 13 ölü