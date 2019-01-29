Mursi'nin Avukatı Vefat Etti
22 dakika önce
Mısır'da askeri darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin avukatlarından olan sol eğilimli Muhammed ed-Damati yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti.
Mısır
'da askeri darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin avukatlarından olan sol eğilimli Muhammed ed-Damati yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti.
Damati'nin vefat haberini yaptığı yazılı açıklamayla duyuran Mursi ailesi, merhumun onurlu bir geçmişi olduğunu ifade etti ve Mısırlı meslektaşlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
Mursi'yi Savunma Heyeti Başkanı Abdulmunim Abdulmaksut ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Damati'nin cenaze namazının Mısır'ın Eş-Şarkiyye ilinde bugün öğle namazına müteakip kılınacağını söyledi.
İnsan Hakları Ulusal Konseyi Başkan Yardımcılığı ve Özgürlükler Komitesi Başkanlığı gibi pek çok görevde bulunan Damati, 2014'ten bu yana Mursi'yi savunan avukatlar arasında yer alıyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:53 Kaynak: AA
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