Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı
21 dakika önce
Mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:00 Kaynak: İHA
Mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı.
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti. Sabah
erken saatlerde defnedilen Mursi'nin cenaze fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan Mursi'nin oğlu yaptığı açıklamada, "Cesedi cezaevinde yıkadık. Ailem ile birlikte defin törenine katıldım" ifadelerini kullandı. - KAHİRE
Mısır "Mursi'ye yönelik tıbbi ihmal" suçlamasını reddetti
ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz
Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir
Son dakika! Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi