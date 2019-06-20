Son Dakika Haberleri: "Mursi'nin de dramının unutturulmasına izin vermeyeceğiz"
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"Mursi'nin de dramının unutturulmasına izin vermeyeceğiz"

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Merhum Cemal Kaşıkçı cinayetinin unutulmasına nasıl rıza göstermemişsek Mursi'nin dramının da unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Merhum Cemal Kaşıkçı cinayetinin unutulmasına nasıl rıza göstermemişsek Mursi'nin dramının da unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:58 
Muhammed Mursi, Cemal Kaşıkçı, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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