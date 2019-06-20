"Mursi'nin de dramının unutturulmasına izin vermeyeceğiz"
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Merhum Cemal Kaşıkçı cinayetinin unutulmasına nasıl rıza göstermemişsek Mursi'nin dramının da unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Merhum Cemal Kaşıkçı
cinayetinin unutulmasına nasıl rıza göstermemişsek Mursi'nin dramının da unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.
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