Mursi'nin vefatı

AK Parti Yalova İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanlığınca, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Yalova İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanlığınca, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili basın açıklaması yapıldı.

Merkez İlçe Konferans Salonu'nda basın açıklamasını okuyan İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Fatma Zehra Öztürk, Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle vefat ettiğini söyledi.

Mursi'nin ömrünü inandığı davaya adadığını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 temmuzunda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdulfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir. 2 bin 357 gün Mısır zindanlarında direniş destanını sürdüren Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür."

Dua edilmesiyle sona eren basın açıklamasına, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü de katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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