Son Dakika Haberleri: Mursi'nin vefatını duyuran spikerin hatası gündem oldu
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Mursi'nin vefatını duyuran spikerin hatası gündem oldu

1 saat önce

Mısır'da 'Extra News' spikerinin, askeri darbeyle indirilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefat haberini verirken yaptığı hata ülke gündemine oturdu.

Mısır'da 'Extra News' spikerinin, askeri darbeyle indirilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefat haberini verirken yaptığı hata ülke gündemine oturdu. Mısır'da Cumhurbaşkanı Aldelfettah Sisi'yi destekleyen haber kanalı 'Extra News' spikeri Neha Derviş, Muhammed Mursi'nin ölüm haberini anlattığı duyurununsonunda, "Bu mesaj Samsung cihazından gönderildi" dedi. Samsung marka telefondan gönderilen e-postanın sonunda yer alan ifadeyi okuduğu anlaşılan Derviş, ülkede alay konusu haline geldi.
(İHA)
Mursi'nin vefatını duyuran spikerin hatası gündem oldu
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:45 Kaynak: İHA
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