Son Dakika Haberleri: "Mursi suikasta kurban gitmiştir"
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"Mursi suikasta kurban gitmiştir"

56 dakika önce

Iraklı Şii dini merci Muhammed Mehdi el-Halisi, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin planlı bir şekilde ölüme götürüldüğünü söyledi.

Iraklı Şii dini merci Muhammed Mehdi el-Halisi, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin planlı bir şekilde ölüme götürüldüğünü söyledi.
Halisi, başkent Bağdat'taki cuma hutbesi sonrası yaptığı açıklamada, Mursi'nin vefatına değindi.
Mısır devrimi ve halkına karşı yapılanları kınadıklarını belirten Halisi, "Mısır'ın seçilmiş ve meşru lideri (Mursi) suikasta kurban gitmiştir. Bu aynı zamanda İslam'a ve Mısır halkının büyük İslam devrimine yönelik oyunların bir parçasıdır." dedi.
Halisi, Mısır tarihinde bir ilki oluşturarak halk iradesiyle seçilen Mursi'ye yapılanlardan büyük üzüntü ve acı duyduklarını ifade etti.
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:35 Kaynak: AA
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