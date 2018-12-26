Son Dakika Haberleri: Mursi ve Mübarek İlk Kez Mahkemede Yüzleşti

Mursi ve Mübarek İlk Kez Mahkemede Yüzleşti

1 saat önce

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yargılandığı "Hapishaneler baskını" davasının bugünkü duruşmasına tanık olarak katıldı.

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile mahkeme salonunda yüzleşti.

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek

MÜBAREK MAHKEME SALONUNA BASTONLA GELDİ

Duruşma ile ilgili yerel haber kaynaklarına yansıyan kısa görüntüde, Mübarek'in (90) oğulları Ala ve Cemal ile birlikte bastona dayanarak mahkeme salonuna girdiği görüldü.

Darbeyle görevinden alınan ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin ise cam kafesin içinde mahkeme salonunda yaşananları dikkatle izlediği gözlendi.

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi

MURSİ'YE VERİLEN İDAM CEZASI BOZULMUŞTU

"Hapishaneler baskını" davasında Mursi idam cezasına çarptırılmış ancak Temyiz Mahkemesi kararı bozarak yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti.

Tekrar yargılamanın 26 Şubat 2017'de başlanan davada aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de bulunduğu 27 teşkilat üyesi de yargılanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:31 Kaynak: AA

Mısır, Cumhurbaşkanı, Muhammed Mursi, Dünya, Güncel
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