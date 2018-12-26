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Mursi ve Mübarek Mahkemede Yüz Yüze Geldi

1 saat önce

Mısır'ın iki eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Muhammed Mursi, Kahire mahkemesinde yüz yüze geldi.

Mursi ve Mübarek Mahkemede Yüz Yüze Geldi, System.String[]
Mısır'ın iki eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Muhammed Mursi, Kahire mahkemesinde yüz yüze geldi. Hüsnü Mübarek, Muhammed Mursi'nin yargılanmasında şahitlik yaptı.

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, ülkede 30 Haziran 2012 seçimlerinde başkanlık görevine gelen ve temmuz 2013'de darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yargılandığı "Hapishaneler Baskını" davasında tanık olarak dinlendi.

Oğulları Ala ve Cemal ile mahkemeye gelen Hüsnü Mübarek, Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'den izin alacağını ileri sürerek mahkemenin birçok sorusuna cevap vermekten kaçındı. Böylece, Mübarek ve Mursi ilk kez yüz yüze gelmiş oldu.

Bugünkü duruşmaya katılan Muhammed Mursi, daha önce idam cezasına çarptırılmış ancak Temyiz Mahkemesi kararı bozmuş ve yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti.

Mısır'ı 1981-2011 yılları arasında idare eden 90 yaşındaki asker kökenli Hüsnü Mübarek, 2011'in Ocak ayında başlayan halk gösterilerinden sonra 10 Şubat 2011'de önce yetkilerini yardımcısı Ömer Süleyman'a devretmiş, ertesi gün de istifa etmişti. Mısır'ın seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, 2013'de Savunma Bakanı Abdulfettah Sisi tarafından askeri darbe ile devrilmişti. - KAHİRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:54 Kaynak: İHA

Hüsnü Mübarek, Cumhurbaşkanı, Mısır, Muhammed Mursi, 3. Sayfa
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