Murtaza Çelikel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Murtaza Çelikel son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı

İSTANBUL - Hayatını kaybeden ünlü iş insanı ve siyasetçi Murtaza Çelikel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün hayatını kaybeden ünlü iş insanı ve siyasetçi Murtaza Çelikel, öğle namazını müteakip Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra çok sayıda milletvekili ve siyasetin tanınmış isimleri katıldı. Çelikel'in eşi Aysel Çelikel cenazeye katılan vatandaşların taziyelerini kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Murtaza Çelikel'in naaşı, defnedilmek için Aşiyan Mezarlığına götürüldü.