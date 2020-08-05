Murtaza Çelikel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Murtaza Çelikel son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden ünlü iş adamı ve siyasetçi Murtaza Çelikel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Murtaza Çelikel son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Hayatını kaybeden ünlü iş adamı ve siyasetçi Murtaza Çelikel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün hayatını kaybeden ünlü iş adamı ve siyasetçi Murtaza Çelikel, öğle namazını müteakip Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra çok sayıda milletvekili ve siyasetin tanınmış isimleri katıldı. Çelikel'in eşi Aysel Çelikel, cenazeye katılan vatandaşların taziyelerini kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Murtaza Çelikel'in naaşı, defnedilmek için Aşiyan Mezarlığına götürüldü. - İSTANBUL

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 03:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Murtaza Çelikel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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