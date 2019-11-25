Son Dakika Haberleri: Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi
Son Dakika Genel Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi - Son Dakika

Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi

6 saat önce

Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi -F-16 uçakları alçak ve yüksek uçuş yaptıANKARA - Ankara Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi.

Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi

-F-16 uçakları alçak ve yüksek uçuş yaptı

ANKARA - Ankara Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi.

Mürted Hava Üssü'nde bulunan savunma sanayinde devam eden projelerin test çalışması yapılıyor. Çalışmalar kapsamında alçak ve yüksek uçuş yapan F-16 savaş uçakları arasındaki radar bağlantısı test ediliyor. Yapılan test çalışmalarının 2 gün süreceği öğrenildi.

Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi

Ankara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak
Ankara-İstanbul arası seyahat 4 saate düşecek Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 22:40:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]