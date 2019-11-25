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Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde süren projeler test edildi

6 saat önce

Ankara Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi.

Ankara Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi.

Mürted Hava Üssü'nde bulunan savunma sanayinde devam eden projelerin test çalışması yapılıyor. Çalışmalar kapsamında alçak ve yüksek uçuş yapan F-16 savaş uçakları arasındaki radar bağlantısı test ediliyor. Yapılan test çalışmalarının 2 gün süreceği öğrenildi.

(İHA)

Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde süren projeler test edildi

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:35 Kaynak: İHA
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