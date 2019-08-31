Murtpaşa'da geleceğin altın madalyalı sporcuları yetişiyor

Muratpaşa Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün altyapı eğitim programının en kapsamlı etkinliği spor okullarına kayıt dönemi başladı. Yüzme, squash, voleybol, basketbol, futbol ve jimnastik branşlarında açılan spor okullarında yetişecek başarılı sporcular, Muratpaşa Belediyespor'la bambaşka bir geleceğe yürüyecek.



Gelecek yıl 25'inci kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, tarihinin en kapsamlı altyapı eğitim programını hayata geçiriyor. Antrenmanların 16 Eylül haftası başlayacağı program kapsamında yüzme, squash, voleybol, basketbol, futbol ve jimnastik olmak üzere 6 branşta spor okulu açıldı. Kayıtlarını devam ettiği kurs programına 6-14 yaş grubu katılabilecek. Antrenörlüklerini Erkin Er, Ayla Altın, Emrah Duygulu, İnan Onur Taş ve Çağlar Öztürk'ün yapacağı yüzme branşında antrenmanlar Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek. 6-12 yaş gurubunun kabul edileceği bu branşta hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 4 ayrı grup oluşturulacak.



Voleyboldan basketbola farklı kurslar



Reyhan Akkaya'nın hocalığını yapacağı squaha ise 7 - 14 yaş grubu kabul ediliyor. Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nun alt katında bulunan salonda yapılacak antrenmanlar, hafta sonu üç ayrı saatte yapılacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Naim Süleymanoğlu spor salonlarında yapılacak voleybol kursuna ise 7 - 12 yaş kabul edilecek. Antrenmanlar Gazi Mustafa Kemal'da hafta içi, Naim Süleymanoğlu'nda hafta sonu olmak üzere 4 grup halinde yapılacak. Voleybol'da antrenörlüğü ise Rıza Acar ve Özkan Tezcan yapacak. Serya Yıldırım, Çağatay Toklu ve Tayyar Erol'dan oluşan antrenör heyeti ise basketbol kurslarını gerçekleştirecek. 8-12 yaş grubuna yönelik bu kurslar ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda hafta sonu 2 grup halinde düzenlenecek. Futbolda ise Çağlayan ve OYAK spor tesislerinde 6 ayrı grupta uygulanacak kursa 8-12 yaş aralığı kabul edilecek. Emrah Uğuz ve Ahmet Özer antrenörlüğünde gerçekleşecek futbol kursu, cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Jimnastikte ise Sara Staykova, salı ve perşembe günleri Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda geleceğin altın madalyalı sporcularını yetiştirecek. - ANTALYA