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Murzioğlu: "Dünya zor bir dönemden geçiyor" - Son Dakika

Murzioğlu: "Dünya zor bir dönemden geçiyor"

01.06.2021 15:52
Murzioğlu:

Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi, Avrupa Günü kapsamında düzenlediği "Avrupa Değerleri ve Çok Taraflılık" etkinliğinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden(OMÜ) gençlerle bir araya geldi.

Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi, Avrupa Günü kapsamında düzenlediği "Avrupa Değerleri ve Çok Taraflılık" etkinliğinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden(OMÜ) gençlerle bir araya geldi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi Avrupa Günü kapsamında "Avrupa Değerleri ve Çok Taraflılık" adı altında etkinlik düzenleyerek, OMÜ'den gençler ile buluştu. TEPAV AB Çalışmaları Merkezi Direktörü Nilgün Arısan Eralp'in moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan Siyasi Müsteşar Eva Horelova, Avrupa değerleri ve çok taraflılık konusunda üniversiteli gençlerle sohbet gerçekleştirdi.

"AB küresel problemlerin çok taraflı çözümünde kararlı"

Programda öğrencilerin Avrupa Birliği değerleri, pandemi, iklim değişikliği başlıkları altında yönelttikleri sorularını yanıtlayan Horelova, Avrupa Birliği'nin küresel problemlerin çözümü için çok taraflılık ilkelerini desteklemeye, özellikle Birleşmiş Milletler çerçevesinde ortak sorunlara çok taraflı çözümleri ve Birleşmiş Milletler şartı ilkelerine ve uluslararası hukuka saygıyı teşvik etmeye kararlı olduğunu vurguladı.

"Dünya zor bir dönemden geçiyor"

Program hakkında bilgi veren Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu "Bu etkinlik Türkiye, AB ve dünya açısından çok önemli bir konunun ele alınmasını sağladı" dedi. Başkan Murzioğlu, "Avrupa Bütünleşmesi ve Avrupa Birliği; Avrupa ve hatta dünya tarihi açısından önemli bir dönüm noktasıdır. 2. Dünya Savaşı'nın oluşturduğu yıkımın ardından, Avrupa Birliği milliyetçi korumacı yaklaşımlara ve tek taraflı politikalara karşı kurallara ve değerlere dayalı çok taraflı bir sistem oluşturmaya çalışmıştır. Zaman içinde de aşamalı olarak bu sistemi toplumsal hayatın bütün kesimlerine yaymaya çalışmıştır. Bu değerler, bugünlerde herkesin ulaşmak istediği demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, temel haklar gibi değerlerdir. Şu anda dünya Kovid-19, iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi insanlığı çok zorlayan bir dönemden geçiyor. Bu sorunlara karşı Avrupa Birliği ve diğer çok taraflı uluslar üstü kurumlarla birlikte çalışarak tüm dünya olarak çözümler aramalıyız. Bizler de bireyler olarak üzerimize düşen görevlerimizi yerine getirmeliyiz" diye konuştu. - SAMSUN

Murzioğlu: Dünya zor bir dönemden geçiyor
Murzioğlu: Dünya zor bir dönemden geçiyor
Murzioğlu: Dünya zor bir dönemden geçiyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Avrupa Birliği, Avrupa Günü, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Murzioğlu: 'Dünya zor bir dönemden geçiyor' - Son Dakika Ekonomi


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