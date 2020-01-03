Murzioğlu: "Emniyet güçleri canı pahasına 24 saat görev yapıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Murzioğlu: 'Emniyet güçleri canı pahasına 24 saat görev yapıyor' - Son Dakika

Murzioğlu: "Emniyet güçleri canı pahasına 24 saat görev yapıyor"

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Emniyet güçlerimiz her zaman ülkemizin, halkımızın huzur ve güvenini temin etmek için canı pahasına 24 saat görevinin başında" dedi.

Murzioğlu:

SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Emniyet güçlerimiz her zaman ülkemizin, halkımızın huzur ve güvenini temin etmek için canı pahasına 24 saat görevinin başında" dedi.


Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'na iadeyi ziyarette bulundu. Yönetim Kurulu Üyeleri Oğuzhan Serinkaya ve Kerem Tüfekçi'nin de bulunduğu ziyarette konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yürüttükleri faaliyetler ve çalışmalar hakkında Urhal'ı bilgilendirdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de ifade eden Murzioğlu, "Emniyet güçlerimiz her zaman ülkemizin, halkımızın huzur ve güvenini temin etmek için canı pahasına 24 saat görevinin başında. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da emniyet teşkilatımızın huzur, güvenlik ve asayiş çalışmalarında yanındayız. Milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Dualarımız sizinle" diye konuştu.


"24 saat esasına göre çalışıyoruz"


Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ise, şunları söyledi:


"Şehrimizin emniyeti, huzuru ve asayişi için 24 saat esasına göre çalışmaya gayret gösteriyoruz. Samsun ciddi anlamda potansiyeli olan bir il. Sizler oluşturduğunuz istihdamla, iş gücüyle şehrimizin ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlıyorsunuz. Kentin kalkınmasında bize de görev düşüyor. Bir kent ne kadar huzurluysa, o kadar daha çok kalkınır. Buradaki tüm insanların birliği, dirliği, mutluluğu hepimize ait. Biz tüm çalışmalarımızda vatandaşlarımızın yerine kendimizi koruyoruz. Bu amaç doğrultusunda sizlerin de yardımıyla vazifemizi en iyi şekilde, layıkıyla yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." - SAMSUN

Salih Zeki Murzioğlu, Samsun, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:08 Kaynak: İHA
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