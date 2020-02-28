Murzioğlu: "Gün birlik günüdür" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Murzioğlu: 'Gün birlik günüdür' - Son Dakika

Murzioğlu: "Gün birlik günüdür"

6 saat önce

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Mehmetçiklerin yürekleri yaktığını belirterek, günün birlik günü olduğunu vurguladı.

Murzioğlu:

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Mehmetçiklerin yürekleri yaktığını belirterek, günün birlik günü olduğunu vurguladı.


Suriye İdlib'den gelen acı haberlere ilişkin açıklama yapan Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Mübarek Regaib Kandili gecesinde gelen acı haberle sarsıldık, yüreğimiz yandı. Kahraman Türk ordumuza yönelik yapılan bu alçak saldırı tüm Türkiye'yi derinden yaralamıştır. Bizlerin huzuru, vatanının bölünmez bütünlüğü ve milletinin bekası için sınır ötesinde görev yaparken şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimiz için acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.


"Gün birlik günüdür"


Açıklamasında birlik ve beraberlik mesajı veren Murzioğlu, "Ülkemiz birlik ve beraberlik içinde güçlüdür. Gün birlik günüdür. Alçakça saldırı ile Türkiye'yi sindirmek, sınırlarını tehdit ederek bekasını tehlikeye düşürmek isteyenlerin oyunları, dün bozulduğu gibi bugün de devletimiz ve milletimizin kararlı duruşuyla bozulacaktır. Hain ve acımasız saldırıyı gerçekleştirenle hak ettikleri cezayı göreceklerdir. Bundan en ufak bir kuşkumuz yok. Bu saldırının bedeli misliyle ödetilecektir ve şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Samsun iş dünyası olarak devletimiz ve ordumuzun yanındayız. Hepimizin başı sağ olsun. Dualarımız, kalbimiz Mehmetçiklerimizle" diye konuştu. - SAMSUN

Salih Zeki Murzioğlu, Samsun, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:34 Kaynak: İHA
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