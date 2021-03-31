Murzioğlu: "Hem insanların sağlığına kast ediyorlar hem de süreci çıkmaza sürüklüyorlar" - Son Dakika

Murzioğlu: "Hem insanların sağlığına kast ediyorlar hem de süreci çıkmaza sürüklüyorlar"

31.03.2021 16:11
Murzioğlu:

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yapılan denetimlerde pozitif ve temaslı vakalara rastlanıldığını üzülerek öğrendiklerini belirterek, "Bana bir şey olmaz' ya da 'benden kimseye bulaşmaz' gibi bir vurdumduymazlığı kabullenemiyorum.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yapılan denetimlerde pozitif ve temaslı vakalara rastlanıldığını üzülerek öğrendiklerini belirterek, "Bana bir şey olmaz' ya da 'benden kimseye bulaşmaz' gibi bir vurdumduymazlığı kabullenemiyorum. Çünkü bu bir vebaldir. Hem insanların sağlığına, hayatına kast ediyorlar hem de süreci çıkmaza sürükleyerek insanların işine, aşına engel oluyorlar" dedi.

Samsun TSO Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirdi. Online olarak gerçekleştirilen toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

"Önlemi kendimizden almaya başlamalıyız"

Konuşmasında dünyayı etkisi altına alan korona virüs gündemine değinen Başkan Salih Zeki Murzioğlu, "Hepimizin bildiği gibi Samsun risk haritasında başı çeken şehir konumunda. Sokakların kalabalığını hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Maalesef duyarsız kalıyoruz. İnsan yoğun caddelerde, marketlerde HES kodu sorgulamasına geçildi. Yapılan denetimlerde pozitif ve temaslı vakalara rastlanıldığını biliyoruz. Bunları ilk ağızdan bu işin sorumlularından öğreniyorum. Bana bir şey olmaz ya da benden kimseye bulaşmaz gibi bir vurdumduymazlığı kabullenemiyorum. Çünkü bu bir vebaldir. Hem insanların sağlığına, hayatına kast ediyorlar, hem de süreci çıkmaza sürükleyerek insanların işine aşına engel oluyorlar. Samsun risk haritası her güncellendiğinde en üst sırada olarak açıklanıyor. Önlemi kendimizden almaya başlamak zorundayız. Sürecin başından beri sizlerle hep online görüşüyoruz. Mümkün olduğunca teması asgari seviyeye çekmek zorundayız" diye konuştu.

Kısa Çalışma Ödeneği beklentisi

Korona virüse karşı alınan tedbirlerde de değinen Murzioğlu, "Aşı uygulaması 60 yaş ve üstü seviyesine kadar ulaştı. Bu bağışıklık kazanmak adına sevindirici ancak, varyantların çeşitliği ise endişe verici. Bu bağlamda hafta sonları sokağa çıkma yasağının uygulanması elbette makul bir önlemdir. Bununla birlikte yeme içme sektörünün devamlılığı adına yüzde 50 kapasiteyle bile olsa başlanabilmiş olması onlar için bir çözüm değil ama belki bir yudum su olacaktır. Tabii, bu uygulama Ramazan ayına kadar serbest olacak. Yine bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerimizin çalışanlarının prim yüklerinin üstlenilmesi ve kişi başı bin 500 TL nakdi ödeme desteğini önemsiyoruz. Ancak gönlümüzden geçen normalleşme konusunda belli bir ivme yakalanıncaya kadar Kısa Çalışma Ödeneği'nin devam etmesi idi. Bunun için hem Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem TOBB olarak talebimizi defaatle yineledik. İnşallah beklentimiz yerine gelir" diye konuştu.

Meslek Komitesi Toplantısı da yapıldı

Murzioğlu, konuşmasını tüm meclis üyelerinin önümüzdeki günlerde başlayacak olan Ramazan ayını kutlamasıyla tamamladı. Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanmasının ardından sona erdi. Meclis sonrası ise, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu başkanlığında, Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı yapıldı. Toplantıda, Meslek Komitesi üyeleri, sektörleriyle ilgili sıkıntılarını ve beklentilerini dile getirme fırsatı buldu. - SAMSUN

Murzioğlu: Hem insanların sağlığına kast ediyorlar hem de süreci çıkmaza sürüklüyorlar
Murzioğlu: Hem insanların sağlığına kast ediyorlar hem de süreci çıkmaza sürüklüyorlar
Murzioğlu: Hem insanların sağlığına kast ediyorlar hem de süreci çıkmaza sürüklüyorlar
Murzioğlu: Hem insanların sağlığına kast ediyorlar hem de süreci çıkmaza sürüklüyorlar

Salih Zeki Murzioğlu, Koronavirüs, Ticaret, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Murzioğlu: 'Hem insanların sağlığına kast ediyorlar hem de süreci çıkmaza sürüklüyorlar' - Son Dakika Ekonomi


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