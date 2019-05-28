Murzioğlu, İSO 500'de yer alan Samsunlu firmaları kutladı
1 saat önce
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Samsunlu 3 firmayı kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:23
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