Son Dakika Haberleri: Murzioğlu, İSO 500'de yer alan Samsunlu firmaları kutladı
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Murzioğlu, İSO 500'de yer alan Samsunlu firmaları kutladı

1 saat önce

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Samsunlu 3 firmayı kutladı.

Murzioğlu, İSO 500'de yer alan Samsunlu firmaları kutladı, System.String[]
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Samsunlu 3 firmayı kutladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:23 
Türkiye, Salih Zeki Murzioğlu, Samsun, Ekonomi
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