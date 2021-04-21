Murzioğlu'ndan imalat sanayinde dijitalleşme çağrısı - Son Dakika

Murzioğlu'ndan imalat sanayinde dijitalleşme çağrısı

21.04.2021 13:40
Murzioğlu'ndan imalat sanayinde dijitalleşme çağrısı, System.String[]

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı açıklama ile KOSGEB Başkanlığı tarafından "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" Temalı Proje Teklif Çağrılarına çıkıldığını belirterek, ilgili KOBİ'lerin bu fırsatı değerlendirmesini istedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı açıklama ile KOSGEB Başkanlığı tarafından "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" Temalı Proje Teklif Çağrılarına çıkıldığını belirterek, ilgili KOBİ'lerin bu fırsatı değerlendirmesini istedi.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOBİGEL Destek Programı 2021-01-02 İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrıları ile ilgili bilgi verdi. KOSGEB Başkanlığının duyurmuş olduğu 2021-01 ve 2021-02 proje teklif çağrılarının amacının, imalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin desteklenmesi olduğunu belirten Başkan Salih Zeki Murzioğlu, "2021-01 proje teklif çağrısı ile imalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştirici KOBİ'lerin desteklenmesi, 2021-02 proje çağrısı ile de, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır" dedi.

1 milyon TL'ye kadar destek verilecek

Açıklamasında, teklif çağrısının destek oranının yüzde 60 olduğunu belirten Murzioğlu, "Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin yüzde 30'u geri ödemesiz destek ve yüzde 70'i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenecektir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenecektir. Proje teklif çağrısı kapsamında işletme başına 300 bin TL'ye kadar geri ödemesiz, teminat veya KGF kefaleti karşılığı 700 bin TL'ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL'ye kadar destek verilebilecektir. Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir. KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve 2019 veya 2020 yılı KOBİ bilgi beyannamesi onaylı olan işletmeler bu çağrıya başvurabilecektir. Başvurular ise 'www.kosgeb.gov.tr' adresinde sağ üst menüde yer alan 'e-hizmetler' linkinden işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle KOBİ bilgi sistemine girerek yapılacaktır. İşletmeler, proje teklif çağrılarının yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecek. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir. Başvurular, 17 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir" diye konuştu. - SAMSUN

Murzioğlu'ndan imalat sanayinde dijitalleşme çağrısı

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Murzioğlu'ndan imalat sanayinde dijitalleşme çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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