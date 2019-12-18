Murzioğlu'ndan 'VERBİS'e kayıt uyarısı - Son Dakika
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Murzioğlu'ndan 'VERBİS'e kayıt uyarısı

6 saat önce

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilançosu toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, 31 Aralık'a kadar Veri Sorumluları...

Murzioğlu'ndan 'VERBİS'e kayıt uyarısı, System.String[]

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilançosu toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, 31 Aralık'a kadar Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kaydolmak zorunda olduğunu söyledi.


Başkan Salih Zeki Murzioğlu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'yla getirilen yükümlülükler sebebiyle, ileride oluşabilecek mağduriyetlere meydan verilmemesi açısından, özellikle Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt yükümlülüğü ile, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde olabilecek cezai yaptırımlar ve veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler konularında açıklamada bulundu.


Süre bu ay doluyor


Kişisel veri işlemekte olan gerçek ve tüzel kişilerin VERBİS'e kayıt olmak zorunda olduğunu belirten Murzioğlu, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak yani bizlere özel bilgileri korumak adına uygulamaya geçirildi. Ticaretin öznesi insan. Dolayısıyla bizim üyelerimizin iletişim kurmak için kullandığı veri tabanlarıyla ilgili mahremiyeti korumak adına bu kanun ve denetim mekanizmaları geliştirildi. Kanun kapsamında ilk etapta büyük ölçekli işletmelerin yıl sonuna kadar VERBİS'e kayıt yaptırmaları gerekiyor. Bu sisteme kayıt yaptırmayan ve kanuna entegre olmayan üyelerimiz büyük maddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek. Bu nedenle yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilançosu toplamı 25 milyon TL üzeri olan üyelerimizin ivedilikle verbis.kvkk.gov.tr adresinden kayıt yaptırmaları önem arz etmektedir" dedi.


Yükümlülüklerini yerine getirmeyene ceza


Kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında idari yaptırım uygulanacağını açıklayan Murzioğlu, "5 bin TL'den başlayan ve 1 milyon TL'ye varan idari yaptırımlar mevcut. Örneğin, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları hakkında 20 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası verilebilecek. Bu işin bir de itibar yönü var. Dolayısıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na sadece teknik açıdan yaklaşmak doğru değil. Tüzel ya da gerçek kişi fark etmez, kanuna uyumlu hale gelmek firmaların kurumsal imajına olumlu bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca, VERBİS ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin tüm sorular için 'kvkk.gov.tr' adresinden detaylı bilgi edinilebilir" diye konuştu. - SAMSUN

Aralık, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
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