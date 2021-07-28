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Murzioğlu: "Samsun 2021 yılının ilk altı ayında 616 milyon dolar ihracat yaptı" - Son Dakika

Murzioğlu: "Samsun 2021 yılının ilk altı ayında 616 milyon dolar ihracat yaptı"

28.07.2021 17:10
Murzioğlu:

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un tarihinde ilk defa 1 milyar dolar ihracat hedefini aşacağını öngördüklerini belirterek, "2021 yılının ilk altı ayında geçen yıla oranla yüzde 101 artışla 616 milyon dolar ihracat yapıldı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un tarihinde ilk defa 1 milyar dolar ihracat hedefini aşacağını öngördüklerini belirterek, "2021 yılının ilk altı ayında geçen yıla oranla yüzde 101 artışla 616 milyon dolar ihracat yapıldı. Bizim yıllardan beri 1 milyar dolar ihracat hedefimiz vardı. İnşallah bunu bu yıl gerçekleştirerek, 1 milyar dolar ihracat yapan iller arasında yerimizi alacağız" dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Haziran ve Temmuz Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında Davut Altan Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Meclis üyeleri pandemiden dolayı 17 ay sonra ilk defa yüz yüze geldi. Toplantıda konuşma gerçekleştiren Başkan Salih Zeki Murzioğlu, "Zorlu bir değişim geçiriyoruz, bununla birlikte şehrimizin pek çok açıdan ivme kazandığını görüyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) raporlarına göre 2019 yılında Samsun, ilk altı ayda 349 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2020 yılının ilk altı ayında ise ihracatımız 327 milyon dolar. Bu yıl ki rakamlara baktığımızda ilimizin tarihinde ilk defa 1 milyar dolar ihracat hedefini aşacağını öngörüyoruz. TİM raporlarına göre ilimiz 2021 yılının ilk altı ayında geçen yıla oranla yüzde 101 artışla 616 milyon dolar ihracat yaptı. Bizim yıllardan beri bir hedefimiz vardı. O da 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmek. İnşallah bunu bu yıl gerçekleştirerek, 1 milyar dolar ihracat yapan iller arasında yerimizi alacağız" diye konuştu.

İSO ilk 500'e giren Samsunlu firmalar

Murzioğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"2019 yılında İSO ilk 500 listesinde Samsun 3 firma ile 21'inci sırada, 3.01 milyar TL üretimden net satış ile 27'nci sırada, 200 milyon dolar ihracat ile 22'nci sırada yer almıştır. 2019 yılında İSO ikinci 500 listesinde Samsun 11 firma ile 13'üncü sırada, 3.59 milyar TL üretimden net satış ile 12'nci sırada, 284.3 milyon dolar ihracat ile 7'nci sırada yer almıştır. 2020 yılında İSO ilk 500 listesinde Samsun; 6 adet firma ile 18'inci sırada, 6.4 milyar TL üretimden net satış ile 23'üncü sırada, 310.6 milyon dolar ihracat ile 16'ncı sırada yer almıştır. 2020 yılında İSO ikinci 500 listesinde Samsun 7 adet firma ile 15'inci sırada, 2.9 milyar TL üretimden net satış ile 15'inci sırada, 171.1 milyon dolar ihracat ile 11'inci sırada yer almıştır. Ayrıca, İSO ilk 500 ve ikinci 500 araştırmalarında Karadeniz Bölgesi'nden yer alan 11 il arasında gerek sıralama, gerek üretimden satışlar, gerekse ihracat rakamları bazında Samsun ilk sırada yer aldı."

Yeni Organize Sanayi Bölgesi

266 hektar büyüklüğündeki yeni OSB alanının yer seçiminin 5 Temmuz itibarıyla kesinleştiğini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıkladığı ifade eden Başkan Murzioğlu, "Sektörlerimizin sıkıntılarını, bunlara ilişkin çözüm önerilerini iletmeye devam ettik. 17 aydır fiziken bu salonda bir araya gelemesek de çevrimiçi bir araya gelmeye, sizlerle istişare halinde olmaya devam ettik. Bu zorlu süreçte sizlere, camiamıza bir nebze olsun destek olabildiğimizi umuyorum. Bu kürsü sektörlerimizin ve Samsun ekonomisinin gelişimi, kalkınması için fikirlerimizin, beklentilerimizin, sorunlarımızın ve önerilerimizin paylaşıldığı yer. Meclis üyesi olarak bu bizlerin öncelikli sorumluluğu. Bu platformdan ve yine elbette bizlerle sürekli iletişim halinde olarak katkı vermeye devam etmenizi rica ediyoruz. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, şehrimizde yaklaşık 10 bin kişiye istihdam imkanı sağlayan 6 adet organize sanayi bölgesi bulunuyor. Samsun sanayisinin gelişmesi için şehrimizin büyük bir beklenti içinde olduğunu ve bununla ilgili çözüm önerilerimizi her platformdan dile getiriyoruz. Yine öneri olarak dile getirdiğimiz tersane bölgesinde yer alan 266 hektar büyüklüğündeki yeni OSB alanının yer seçiminin 5 Temmuz itibarıyla kesinleştirdiğini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank Samsun ziyaretinde açıkladı. OSB tüzel kişiliğinin oluşturulması çalışmaları başladı" şeklinde konuştu.

Meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından son buldu. - SAMSUN

Murzioğlu: Samsun 2021 yılının ilk altı ayında 616 milyon dolar ihracat yaptı
Murzioğlu: Samsun 2021 yılının ilk altı ayında 616 milyon dolar ihracat yaptı
Murzioğlu: Samsun 2021 yılının ilk altı ayında 616 milyon dolar ihracat yaptı

Salih Zeki Murzioğlu, İhracat, Samsun, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Murzioğlu: 'Samsun 2021 yılının ilk altı ayında 616 milyon dolar ihracat yaptı' - Son Dakika Ekonomi


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