Murzioğlu: "Üyelerimizin yanındayız" - Son Dakika

Murzioğlu: "Üyelerimizin yanındayız"

11.03.2021 16:03
Murzioğlu:

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimi ve meclis üyeleri, oda üyesi iş yerlerini birebir ziyaret ederek, yaşadıkları sıkıntıları ve talepleri dinliyorlar.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimi ve meclis üyeleri, oda üyesi iş yerlerini birebir ziyaret ederek, yaşadıkları sıkıntıları ve talepleri dinliyorlar.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve meclis üyeleri, odaya kayıtlı üye iş yerlerini ayrı ayrı ziyaret ediyorlar. Her gün gruplar halinde yapılan ziyaretlerin sonunda, üyelerin talepleri ve sıkıntıları rapor halinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığıyla ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara iletilecek. Öte yandan, Oda Genel Sekreteri Süleyman Karabük ve oda personelleri de gidilen ziyaretlerde, korona virüs kapsamında yapılan denetimlerde iş yerlerinin herhangi bir cezai muayedeye maruz kalmamaları için alınması gereken tedbirler hakkında bilgi veriliyor.

"Üyelerimizin yanındayız"

Çok bir zor dönemden geçildiğini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Tüm dünya ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Dünyayı etkisi altına alan ve halen önü kesilemeyen bir virüs ile savaşıyoruz. Bu daha önce karşılaşılan bir durum değil, karşımızdaki virüsün mutasyona uğrayarak değişiklik göstermesi de oldukça ürkütücü. Oda olarak bu süreçte üzerimize düşen her ne varsa fazlasıyla yapmaya çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Üyelerimizin yanında olduğumuzu, yaşadıkları ve karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmaları takip ettiğimizi bilmelerini isterim. Bu dönemde bizlere gerek telefon ile ulaşan, gerekse ziyaretimize gelerek taleplerini, çözüm önerilerini sunan üyelerimizden gelen her türlü durumu mesai mevhumu gözetmeksizin TOBB aracılığıyla ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara ilettik" dedi.

"Birbirimize omuz verme zamanı"

Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen bir takım kısıtlamaların halen devam ettiğini belirten Başkan Murzioğlu, "Elbette toplum sağlığı bağlamında bulaş riskinin asgari seviyeye düşürmek için getirilen bu kısıtlamaları destekliyoruz. Ama getirilen kısıtlamaların ticari ortamı ve en çok da yerel işletmeleri olumsuz ölçüde etkilediği hepimizin malumu. Üyelerimizin büyük bir çoğunluğu günlerce işletmelerini kapatmak zorunda kaldı, bir kısmı faaliyetlerine kısıtlama getirdi. Bu dönemde dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Hepimizin malumu yerel işletmelere sahip çıkılması amacıyla, 'Samsun da var, Samsun için al. Ticaretini koru, Samsun'a sahip çık' kampanyası başlattık. Şimdi de, yönetimimizle, meclis üyelerimizle, Odamız Genel Sekreteri ve personeliyle sahadayız. Meclis üyelerimiz, kendi meslek guruplarıyla birebir görüşüp, taleplerini alıyorlar. Ziyaretlerimizde ayrıca, korona virüs kapsamında iş yerlerinde alınması gereken tedbirler hakkında da personelimiz tarafından bilgi veriliyor. Üyelerimizin sıkıntılarını, beklentilerini rapor halinde ilgili mercilere iletmeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki, hepimiz aynı gemideyiz. Kapanan her kepenk, duran her makine; artan işsizlik ve ekonomiye vurulan yeni bir darbe demektir. Birbirimize omuz vererek, pandeminin oluşturduğu bu fırtınada birbirimizden aldığımız güçle ayakta durmalıyız" diye konuştu. - SAMSUN

Murzioğlu: Üyelerimizin yanındayız
Murzioğlu: Üyelerimizin yanındayız
Murzioğlu: Üyelerimizin yanındayız
Murzioğlu: Üyelerimizin yanındayız

Salih Zeki Murzioğlu, Koronavirüs, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Murzioğlu: 'Üyelerimizin yanındayız' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi
PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti         
21:53
Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti         
21:30
AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu         
21:15
Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi         
20:51
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor         
20:35
Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı         
19:18
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti         
17:57
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 22:03:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Murzioğlu: "Üyelerimizin yanındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei