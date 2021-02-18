Murzioğlu: "Yapılandırma fırsatından yararlanın"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda üyelerine gecikme zammı affı imkanı sağlayan 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'nun başvuru süresinin 28 Şubat 2021 tarihinde dolduğunu hatırlatarak, "Fırsattan yararlanın" çağrısında bulundu.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 17 Kasım 2020 tarih 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un, oda üyelerinin 2020 yılı 1. taksit tutarları ile ödenmemiş olan 2019 ve daha önceki yıllara ait yıllık aidat ve munzam aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma imkanı sağladığını söyledi.

Takside bölünebilecek

Üyelerin gecikme zammı affından yararlanabilmesine imkan sağlayan Kanun'un başvuru süresinin 28 Şubat 2021 tarihinde sona ereceğini belirten Murzioğlu, "Başvurular 28 Şubat 2021 tarihine kadar odaya bir dilekçe ile ve 'https://ebelge.tobb.org.tr' adresinden ve e-devlet kapısı üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabiliyor. Talep doğrultusunda aidat borç asılları altı takside kadar bölünerek ödenebiliyor. Bu durumda birinci taksitin son ödeme günü 31 Mart 2021 olup, kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecek. Taksitlerden herhangi birinin zamanında ödenmemesi halinde yapılandırma iptal edilecek. Toplam anapara borç tutarı odamızdan kredi kartına altı takside bölerek de ödenebilecek. Üyelerimizi, devletimizin sağlamış olduğu bu imkandan istifade etmeye davet ediyorum" dedi. - SAMSUN