Muş 112 Acil Servis ekipleri kışa hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş 112 Acil Servis ekipleri kışa hazır - Son Dakika

Muş 112 Acil Servis ekipleri kışa hazır

6 saat önce

Muş'ta 112 Acil Servis ekipleri, çetin kış şartları nedeniyle yolu kapanabilecek köylerde olası durumlara karşı vatandaşlara ulaşmak için göreve hazır durumda bekliyor.

Muş 112 Acil Servis ekipleri kışa hazır, System.String[]

Muş'ta 112 Acil Servis ekipleri, çetin kış şartları nedeniyle yolu kapanabilecek köylerde olası durumlara karşı vatandaşlara ulaşmak için göreve hazır durumda bekliyor.


Muş İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Servis ekipleri, il genelinde 176 personel, 6 yarım paletli, 1 tam paletli olmak üzere toplam 47 ambulansla çetin kış şartlarına rağmen vatandaşa hizmet veriyor. Kentteki vatandaşların sağlıklarıyla ilgili her koşul ve noktada yardımlarına yetişen 112 Acil Servis ekibi, ağır kış şartlarında da görev yapabilmek için hazırlıklarını tamamladı.


Muş Valiliği koordinasyonunda çalışmalarını yürüten İl Sağlık Müdürlüğü Acil Komuta Kontrol Merkezi bünyesinde oluşturulan 112 Acil Servis ekipleri, zorlu kış şartlarının yoğun olduğu kentte özellikle köylerde yaşayan hastaların umudu oluyor. Kış hazırlıklarıyla ilgili bilgiler veren Muş İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Müdürü Bülent Şener, 7/24 göreve hazır olduklarını belirterek, 176 personel ve 47 ambulansla hizmet verdiklerini söyledi. 112 Acil Sağlık Hizmetleri olarak kış hazırlıklarını tamamladıklarını kaydeden Şener, "Bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle ilimizde şu anda 47 ambulans ve 176 personelle birlikte hazır bekliyoruz. Bu ambulanslarımızdan 6 tanesi yarım paletli kurtarma araçlarımız. Ayrıca bir tane Snowtrack kar paletli ambulansımız bulunmaktadır. Bunların hepsinin bakımı yapılmış durumda. Bu açıdan ekip olarak kışa hazırız" dedi. - MUŞ

Acil Servis, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:03 Kaynak: İHA
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