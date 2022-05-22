MUŞ 1230 ÖĞRENCİ MALAZGİRT-AHLAT VE TATVAN İLÇESİNİ GEZDİ - Son Dakika
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MUŞ 1230 ÖĞRENCİ MALAZGİRT-AHLAT VE TATVAN İLÇESİNİ GEZDİ

22.05.2022 12:50
MUŞ 1230 ÖĞRENCİ MALAZGİRT-AHLAT VE TATVAN İLÇESİNİ GEZDİ

MUŞ'ta, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Tarihe Yolculuk' projesi kapsamında 1230 lise son sınıf öğrencisi, öğretmenleri ve polis ekipleri eşliğinde Malazgirt, Ahlat ve Tatvan ilçelerindeki tarihi ve kültürel yerleri gezdi.

MUŞ'ta, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Tarihe Yolculuk' projesi kapsamında 1230 lise son sınıf öğrencisi, öğretmenleri ve polis ekipleri eşliğinde Malazgirt, Ahlat ve Tatvan ilçelerindeki tarihi ve kültürel yerleri gezdi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü, 2022 yılı bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında 'Tarihe Yolculuk' projesini hayata geçirdi. Kent merkezinde eğitim-öğretim gören öğrencileri kapsayan proje çerçevesinde, 21 liseden 1230 son sınıf öğrencisi bir araya getirildi. Özellikle öğrencilerin bir birleriyle tanışıp kaynaşmaları ile okulda aldıkları eğitim-öğretimlerine katkı sağlayacak bilgileri gezip-görerek pekiştirmelerine yardımcı olmanın amaçlandığı proje çerçevesinde, ilk olarak öğrenciler tarihi Malazgirt İlçesi'ni gezdi. İlçedeki tarihi ve kültürel yerleri öğretmenleri ve polis ekipleri eşliğinde gezerek bilgi sahibi olan öğrenciler, daha sonrasında Bitlis ilinin Ahlat ve Tatvan ilçelerini ziyaret etti. Burada da tarihi ve kültürel yerleri gezerek, inceleyen öğrenciler, sonrasında Muş'a geri dönüş yaptı.

Gerçekleştirilen proje çerçevesinde tarihi yerinde görüp tanıma fırsatı elde ettiklerini söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerden Muhammed Çetinkaya, "Tarihe Yolculuk projesi bizler için çok faydalı oldu. Tarihimizin tozlu sayfalara karıştığı o anıları yaşayarak, gelip gezip gördük. Böylelikle tarihimizi daha iyi anladık. Böyle projeler biz öğrenciler için çok önemli. İnsan tarihini yaşayarak öğrendiği zaman çok daha iyi anlam çıkarabiliyor" diye konuştu.

Tarihe Yolculuk projesi sayesinde çok güzel tarihi ve kültürel mekanları gezip görme fırsatı elde ettiklerini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerden İlayda Gümüş ise "Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizler son sınıf olduğumuz için sınav öğrencisiyiz. Böyle sınava az bir süre kalmışken çok güzel bir stres attık. Çok güzel eğlendik. Malazgirt, Ahlat ve Tatvan ilçelerindeki tarihi ve kültürel yerleri yakından görüp, tanıma fırsatımız oldu" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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