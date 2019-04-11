Son Dakika Haberleri: Muş 21 Yıldır Çadırda Yaşıyor

Muş 21 Yıldır Çadırda Yaşıyor

1 saat önce

21 yıldır çadırda yaşıyorMuş'ta eşinin maddi durumu iyi olmadığı için 21 yıl önce çadıra gelin gelen Gülsüm Tarhan (38), hiç elbise dolabı olmadığını, leğende çamaşırlarını, çeşmede de bulaşıklarını yıkadığını söyledi.

21 yıldır çadırda yaşıyor

Muş'ta eşinin maddi durumu iyi olmadığı için 21 yıl önce çadıra gelin gelen Gülsüm Tarhan (38), hiç elbise dolabı olmadığını, leğende çamaşırlarını, çeşmede de bulaşıklarını yıkadığını söyledi.

Kurtik Dağı eteklerindeki Ağıllı köyünde yaşayan Mehmet Selim Tarhan (58), 9 çocuğunun annesini kaybedince 21 yıl önce Gülsüm Tarhan ile evlendi. Mehmet Selim Tarhan'ın maddi durumu iyi olmadığı için çadıra gelin gelen Gülsüm Tarhan'ın 6 çocuğu dünyaya geldi. Yıllardan beri çadırda yaşayan ailenin 15 çocuğundan 6'sı, evlenerek yeni yuvalarına gitti. Ailenin 4 çocuğu ise Muş'ta yatılı okullarda eğitimini sürdürüyor. Tarhan çifti, Ağıllı köyünde kurdukları çadırda 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor. Baba Mehmet Selim Tarhan, maddi durumları iyi olmadığı için kışın köydeki çadırda kaldıklarını, yaz aylarında ise yaylaya çıktıklarını söyledi.

Anne Gülsüm Tarhan ise çadırda yaşadıkları için hiç elbise dolabının olmadığını ifade etti. Bulaşıkları çeşmede, çamaşırları ise leğende yıkadığını anlatan Gülsüm Tarhan, Bizim de bir evimiz olsun isterdim ama maddi imkanlarımız kısıtlı. Hayatımız yazın yayladaki, kışın ise köydeki çadırda geçiyor dedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:57 Kaynak: DHA
Mehmet Selim Kiraz, Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Fransa'nın Skandal Ermeni Soykırımı Kararına Beştepe'den Tepki: Hadsizlik Örneğidir Uysal'ın Soyadı İddiasına İmamoğlu'ndan Cevap: En Komiği Buydu Merkez Bankası Toplam Rezervleri 1 Milyar 64 Milyon Dolar Arttı Sudan Savunma Bakanlığı: El Beşir'i Tutukladık, Askeri Konsey İki Yıl Görev Yapacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:19:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş 21 Yıldır Çadırda Yaşıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]