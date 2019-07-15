Son Dakika Haberleri: MUŞ 251 şehit anısına 251 adet 1 TL ile tablo yaptı
Son Dakika Güncel Haber

MUŞ 251 şehit anısına 251 adet 1 TL ile tablo yaptı

2 saat önce

251 şehit anısına 251 adet 1 TL ile tablo yaptıMUŞLU Doğan Üzel, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 251 kişinin anısına bastırılan hatıra paralarla tablo yaptı.

251 şehit anısına 251 adet 1 TL ile tablo yaptı
MUŞLU Doğan Üzel, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 251 kişinin anısına bastırılan hatıra paralarla tablo yaptı. Mahalle esnafının da yardımıyla topladığı 251 adet 1 TL'yi slikonla tabloya yapıştıran Üzel'in tek isteği 8 ayda tamamladığı eserinin sergilenmesi.
Merkez Muratpaşa Mahallesi'nde yaşayan Şemsihan-Asım çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü olan 25 yaşındaki Doğan Üzel, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde şehit olanların anısına 8 ay süren bir çalışma yaptı. Şehit olan 251 kişinin anısına bir tablo tasarlamayı planlayan Doğan Üzel, 15 Temmuz anısına bastırılan 1 TL'leri toplamaya başladı. Ailesi ve mahalle esnafının da desteğiyle 251 adet 1 TL toplayan Doğan Üzel, kırmızı zemin üzerine tasarladığı ay-yıldız ve 15 Temmuz yazısını hazırladı. 251 adet 1 TL'yi slikonla tabloya yapıştıran Üzel'in çalışması 8 ay sürdü.
Hain darbe girişiminin tüm Türkiye'yi olduğu gibi kendisini de üzdüğünü belirten Doğan Üzel, 15 Temmuz 2016 tarihi sonrasında '15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına' basılan 1 liraları toplamaya başladım. Ailem, arkadaşlarım ve mahalle esnaflarımızın desteğiyle 251 adet bir lirayı bir araya getirdim. 15 Temmuz'da şehit olan 251 kahramanımızın anısına böyle bir tablo hazırladım dedi.
Paraları toplamanın vaktini aldığını belirten Üzel, 15 Temmuz tarihi sonrasında basılan bu paraların 251 adetini bir araya getirmek, zamanımı aldı. Bir araya getirdikten sonra birleştirip, silikon yardımıyla kırmızı bir bez üzerine yapıştırdım. Bu tabloyu hazırlamam yaklaşık olarak 8 ayımı aldı. Tablonun güzel yerlerde değerlendirilmesi, güzel bir yerde görülmesi, sergilenmesi beni çok mutlu eder. Tabloyu yapmam için, paraları toplamam için bana yardımcı olan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, mahalle esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum diye konuştu.
MUŞ 251 şehit anısına 251 adet 1 TL ile tablo yaptı
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş dünyasından peş peşe 15 Temmuz açıklamaları: İzin vermeyeceğiz Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz afiş paylaşımını eleştiren Nedim Şener'e tepki gösterdi Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları Kaçak balık avlayan 68 şahsa 172 bin 568 TL para cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 12:35:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MUŞ 251 şehit anısına 251 adet 1 TL ile tablo yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]