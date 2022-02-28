Son dakika haber! Liseli Yağmur, Karasu ve Murat Nehri'nin birleştiği noktada aranıyor - Son Dakika
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Son dakika haber! Liseli Yağmur, Karasu ve Murat Nehri'nin birleştiği noktada aranıyor

28.02.2022 11:30

Son dakika haber: MUŞ'ta, Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ı (17) arama çalışmalarında 6'ncı güne girildi.

MUŞ'ta, Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ı (17) arama çalışmalarında 6'ncı güne girildi. Ekipler, aramalarını Karasu ve Murat Nehri'nin birleştiği noktada yoğunlaştırdı.

İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Özkan'ın suya düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri, arama çalışması başlattı. Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van emniyet müdürlüklerinde görevli 23 dalgıç polis de çalışmalara destek verdi. İHA ve dron ile nehir yüzeyi tarandı, iz takip köpekleriyle de kıyıda çalışma yapıldı ancak Yağmur'dan ize rastlanılmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndan gönderilen 23 dalgıçla sayıları 46'ya ulaşan su altı arama ekibi, Yağmur'un suya düştüğü köprüden başlayarak, 8 bin 200 metrelik alanı hem su hem de karadan taradı. Çalışmalarda 6'ncı güne girilirken dalgıçlar, Karasu ve Murat nehirlerinin birleştiği noktada aramalarını yoğunlaştırdı.


Son dakika haber! Liseli Yağmur, Karasu ve Murat Nehri'nin birleştiği noktada aranıyor
Son dakika haber! Liseli Yağmur, Karasu ve Murat Nehri'nin birleştiği noktada aranıyor
Son dakika haber! Liseli Yağmur, Karasu ve Murat Nehri'nin birleştiği noktada aranıyor
Son dakika haber! Liseli Yağmur, Karasu ve Murat Nehri'nin birleştiği noktada aranıyor
Son dakika haber! Liseli Yağmur, Karasu ve Murat Nehri'nin birleştiği noktada aranıyor
Son dakika haber! Liseli Yağmur, Karasu ve Murat Nehri'nin birleştiği noktada aranıyor
Son dakika haber! Liseli Yağmur, Karasu ve Murat Nehri'nin birleştiği noktada aranıyor
Son dakika haber! Liseli Yağmur, Karasu ve Murat Nehri'nin birleştiği noktada aranıyor
Son dakika haber! Liseli Yağmur, Karasu ve Murat Nehri'nin birleştiği noktada aranıyor
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Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'nde de çalışma başlatıldı Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'nde de çalışma başlatıldı 46 DALGIÇ KARASU'DA YAĞMUR'U ARIYOR 46 DALGIÇ KARASU'DA YAĞMUR'U ARIYOR

112 Acil Çağrı, Karasu Nehri, Sütlüce, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Liseli Yağmur, Karasu ve Murat Nehri'nin birleştiği noktada aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Liseli Yağmur, Karasu ve Murat Nehri'nin birleştiği noktada aranıyor - Son Dakika
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