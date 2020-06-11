MUŞ 50 yıl cezaevi olarak kullanılan bina kütüphaneye dönüştürülüyor - Son Dakika

MUŞ 50 yıl cezaevi olarak kullanılan bina kütüphaneye dönüştürülüyor

50 yıl cezaevi olarak kullanılan bina kütüphaneye dönüştürülüyorMUŞ'un Bulanık ilçesinde 50 yıl cezaevi olarak kullanıldıktan sonra kaderine terkedilen taş bina hazırlanan projeyle kütüphaneye dönüştürülecek.

50 yıl cezaevi olarak kullanılan bina kütüphaneye dönüştürülüyor

MUŞ'un Bulanık ilçesinde 50 yıl cezaevi olarak kullanıldıktan sonra kaderine terkedilen taş bina hazırlanan projeyle kütüphaneye dönüştürülecek.

Bulanık ilçesinde 1960 yılında yaptırılan taş bina yaklaşık 50 yıl boyunca cezaevi olarak hizmet verdi. Adalet Bakanlığı'nın ilçelerdeki cezaevlerini il merkezine taşımasıyla Bulanık ilçesindeki taş bina 2009 yılında boşaltıldı. Yaklaşık 11 yıldır kullanılmadığı için harabeye dönen taş binayla ilgili Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi'nin girişimleri sonucu kütüphaneye dönüştürülmesi için proje hazırlandı. Proje kapsamında çalışmaların başladığı bina taşlarla aslına uygun olarak inşa edilecek.

Bulanık Belediyesi Mimarı Sait Kaplan, "Burası daha önce cezaevi olarak kullanıldıktan sonra yaklaşık 11 yıldan beri metruk bir halde bekliyordu. Harabe olarak duran binayı Kaymakamımız Mehmet İlidi'nin girişimleriyle kütüphaneye dönüştürmek için çalışıyoruz. Çalışma kapsamında mevcut taş duvarları korunarak, genişletip aslında uygun bir şekilde yeniden yapılacak. Tamamen tek parça çatıdan oluşacak kütüphane ilçemize yeniden hizmet verecek" dedi.

Binanın 3 metre daha genişletildiğini söyleyen Bulanık Belediyesi Fen İşleri Müdürü Kasım Hamzaoğlu ise "Biz belediye olarak burayı tamamen yıkmayı düşündük, ama kaymakam bey buna müsaade etmedi. Binanın kütüphane olarak kullanalıbileceğini belirtmesi üzerine proje hazırladık. Binayı biz arka tarafa doğru 3 metre daha genişlettik. İnşatta binanın yıkılan taşlarını kullandık. Kesinlikle hiç dışarıdan taş gelmedi. Yani bu cezaevinde kalan kişilerin çocukları gelsin burada hizmet görsün, burada eğitim görsün ve cezaevinden kütüphaneye bir dönüşüm olsun istedik. Çok şükür şuanda kaba işler bitmez üzere ve çatıya başlayacağız. İnce sıvasına da başlayıp, bu halka ve millete çok güzel hizmet olarak açacağız inşallah" diye konuştu.

MUŞ 50 yıl cezaevi olarak kullanılan bina kütüphaneye dönüştürülüyor

Adalet Bakanlığı, Bulanık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 09:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUŞ 50 yıl cezaevi olarak kullanılan bina kütüphaneye dönüştürülüyor - Son Dakika

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