Muş 58 Yaşında Mezun Oldu, Sırada Doktora Var

58 yaşında mezun oldu, sırada doktora var Muş
'ta 58 yaşındaki Yaşar Özen, Alparslan Üniversitesi Siyaset
Bilimleri ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisansını bitirdi. 24 kardeşi, 7 çocuğu ve 9 torunu bulunan Yaşar Özen, şimdi doktora yapmaya hazırlanıyor. Hasköy
ilçesinde Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdür Vekili olarak görev yapan Yaşar Özden, 'okumanın yaşının' olmadığını bir kez daha ıspatladı. Açık öğretim lisesini bitirdikten sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitlis
Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamlayan Özden, Muş Alparslan Üniversitesi
(MŞÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisansını da başarıyla tamamladı. Doktora yapmak için hazırlanan Yaşar Özen, Servetim ilim olsun düşüncesine sahibim. Yokluklar içinde büyüdüm. Babam 3 evliydi, 24 kardeşim vardı. Sıkıntılara rağmen lise ve üniversiteyi açık öğretimle bitirdikten sonra yüksek lisansımı tamamladım. Şimdi de doktora yapacağım. Beşikten mezara kadar öğrenim benim ilkem olmuştur, amacım gençlere örnek olmaktır diye konuştu.
Muş Alparslan Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Kıran, Yaşar Özen'in yüksek lisansını başarıyla bitirdiğini söyledi. Kıran, 7 çocuk ve 9 torun sahibi olarak bu başarıya imza attı. 24 kardeş arasında eğitime çok önem veren Yaşar Özen bu ülkede takdir edilecek bir insan dedi.
BİRİ ÜNİVERSİTE MEZUNU, 2'Sİ OKUYOR
Eğitime büyük önem veren Yaşar Özen, 7 çocuğunu da okutmaya çalışıyor. Bir oğlu Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimini okurken, bir oğlu ise Batman Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü'nü bitirdi. Bir kızı Malatya
Üniversitesi ilahiyat fakültesinde okuyan Özen'in diğer 4 çocuğu ise ortaokul ve lise öğrencisi. Çocuklarının da okumasını istediğini söyleyen Yaşar Özen, gücünün yettiği kadar okumalarını sağlayacağını ifade etti.