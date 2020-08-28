Muş'a 130 doktor ataması yapıldı - Son Dakika

Muş'a 130 doktor ataması yapıldı

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş ve ilçelerinde görev yapmak üzere çeşitli branşlarda 130 doktorun atandığını belirtti.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş ve ilçelerinde görev yapmak üzere çeşitli branşlarda 130 doktorun atandığını belirtti. Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, kentte ihtiyaç duyulan tüm branşlarda doktor atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu sayede kentteki doktor ihtiyacının büyük ölçüde giderileceğinin altını çizen Şimşek, şunları kaydetti: "Muş ve İlçelerimizde sağlık ordumuzun güçlendirilmesi için 130 doktor kadrosu tahsis edilmiş olup, 2 Eylül'de yapılacak olan kura sonrası hekimlerimiz göreve başlayacak. Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyor, Muşumuza sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum."

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