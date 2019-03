Muş'a 20 Milyon TL'lik Eğitim Yatırımı

Muş'a 20 milyon TL'lik eğitim yatırımıMUŞ - 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılacak, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kademelerine eğitim öğretim verecek Bahçeşehir Koleji Muş Kampüsü yoğun katılımla gerçekleşen toplantıyla tanıtıldı.

MUŞ - 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılacak, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kademelerine eğitim öğretim verecek Bahçeşehir Koleji Muş Kampüsü yoğun katılımla gerçekleşen toplantıyla tanıtıldı. Muş'ta 17 dönüm alan üzerine inşa edilen ve 20 milyon TL'ye mal olan 41 derslikli "Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü" tanıtım toplantısında konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, "Muş'a kaliteli eğitimi getireceğiz" dedi.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası (Muş TSO) konferans salonunda düzenlenen programın açılışı, Bahçeşehir Üniversitesi Washington D.C. Rektörü Doç. Dr. Sinem Vatanartıran'ın ABD'den gönderdiği mesajın sinevizyon gösteriminin salondaki misafirlere izletilmesi ile başladı. Programda konuşan BUEK Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel ise Muş'ta çok iyi bir şekilde temsil edildiklerini ifade etti.

Bahçeşehir Kolejinin Muş'ta açılması için her türlü desteği verdiklerini hatırlatan Yücel, "Muş'ta 14 yıl önce ilk eğitim kurumumuzu açtığımız zaman değerli arkadaşlarıma o gün başarılar diledim ve bayrağı, markamızı kendilerine teslim ettim. Bugün görüyorum ki hem Serdar Arslan hem Bekir Gülsarı ve takım arkadaşları kurumumuu çok iyi temsil edip, çok güzel işler çıkardılar. Bizlere 4 yıl önce gelip, 'Muş'ta Bahçeşehir Koleji kampüsünü de açmak istiyoruz, Muş'un buna çok ihtiyacı var' dedikleri zaman, her türlü yardımı yapacağımızı ifade etmiştik ve bugün bunu gerçekleştirmekten dolayı çok gururluyum" dedi.

"Kampüsümüz önümüzdeki yıl eğitim-öğretime başlayacak"

Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsünün 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayacağını söyleyen BUEK Başkanı Enver Yücel, "Takım olarak, bir ekip olarak Türkiye'nin her noktasında eğitim kurumları açıp, 'kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır anlayışıyla' hareket ediyoruz. Türkiye, dünyada 17'nci en büyük ekonomi. Niye ilk 10'da değiliz? Hepimiz teknolojiyi en azından elimizdeki akıllı telefonlarla kullanıyoruz. Hem de iyi kullanıyoruz. Ancak hep satın alıyoruz, hep izliyoruz. Ancak teknolojiyi kullanmak yetmez, teknolojiyi üretmeliyiz, katma değeri yüksek üretim yapmalıyız. Katma değeri yüksek üretim yapamazsanız zengin olamazsınız. Bu da büyük ölçüde iyi ve kaliteli eğitimle sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

"Savunmadan daha çok eğitime para harcıyoruz"

Eğitime savunma sanayiden daha fazla para harcandığını kaydeden Yücel, "Türkiye'de özellikle son 10 veya 15 yıldır savunmadan daha çok eğitime para harcıyoruz. Bu paranın karşılığını alabilmek için anaokulundan üniversiteye kadar doğru eğitimleri vermemiz lazım" diye konuştu.

"Muş'a kaliteli eğitimi getireceğiz"

Kaliteli eğitimi Muş'a getireceklerini söyleyen BUEK Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, "Muş'a 21. Yüzyılın eğitim anlayışını getireceğiz. 4-5 yaşından itibaren kodlama öğreterek geleceğin çocuklarını yetiştiriyoruz. Öğrencilerimize 21. Yüzyıl becerileri kazandıran bir eğitim anlayışıyla geleceğin liderlerini, bilim insanlarını yetiştiriyoruz" dedi.

Muş'u eğitim hizmetiyle taçlandıracaklarını söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Muş'un bölgenin en eski yerleşim yerlerinden birisi olduğunu, zaman zaman inişli çıkışlı günlerinin olduğunu biliyoruz. Biz bilim insanları veriye dayalı konuşmayı severiz. Bahçeşehir Kolejinin eğitim anlayışıyla Muş'tan ülkemizi gelecekte temsil edecek çok değerli insanlar çıkacağına inanıyorum" dedi.

BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz de ilk günden bu yana kurum olarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak, insan kaynağının eğitimle ilgili olan tüm noktalarını desteklemek ve yenilikçi projeler ortaya koymak için Bahçeşehir Koleji ile iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

"2019-2020 eğitim-öğretim yılında Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye'de 130 kampüsle eğitim-öğretime başlayacağız" diyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise "Muş 1071 Kampüsümüzde dahil olmak üzere 15 binin üzerinde öğretmenle 100 binin üzerinde öğrenciye kaliteli eğitim ulaştıracağız" diye konuştu.

Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kademelerinin bulunacağı 17 dönüm alan üzerine inşa edilen Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsünde; STEM+A Merkezi ve STEM+A eğitim modeli için hazırlanan robotik ve kodlama atölyeleri, fizik, kimya, biyoloji, fen, inovasyon ve deney laboratuvarlarının yanı sıra anaokulu için ayrı olmak üzere 2 yüzme havuzu, buz pisti, tenis kortu, kapalı ve açık spor salonu, basketbol ile futbol sahası, 3D sinema salonu, kütüphane ve görsel sanatlar dersliklerinin yer alacağı bildirildi.

Tanıtım programına Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü Kurucu Temsilcileri Serdal Arslan ve Bekir Gülsarı, MŞÜ Rektör Yardımcıları, eğitimciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

