MUŞ'A ERKEN GELEN LEYLEKLER, KARLA KARŞILAŞTI - Son Dakika
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MUŞ'A ERKEN GELEN LEYLEKLER, KARLA KARŞILAŞTI

04.03.2022 13:05

MUŞ'ta ilkbaharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, köy ve mezralardaki yuvalarına dönmeye başladı.

MUŞ'ta ilkbaharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, köy ve mezralardaki yuvalarına dönmeye başladı. Kente göç eden leylekler karlı zeminle karşılaştı. Özellikle karla kaplı arazide yiyecek bulma noktasında sıkıntı yaşayan leyleklere vatandaşlar destek oluyor.

Geçtiğimiz yıllarda mart ayının ortalarında Muş'a gelen leylekler, bu yıl şubat sonu itibariyle kente göç etti. Bu yıl Muş'a 2 hafta önce gelen leylekler, kar sürpriziyle karşılaştı. Karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorlanan leylekler, vatandaşlar yardımcı olmaya çalışıyor.

Leyleklerin yuva yaptığı köylerden biri olan Karabey Köyü'ne göçün bu yıl erken gerçekleştiğini söyleyen Rahmetullah Güngör, leyleklerin normalde 10 Mart'tan sonra gelmeleri gerektiğini belirrtti. Bu yıl 24 Şubat itibariyle köylerine gelmeye başladığını anlatan Güngör, 'Leylekleri baharın müjdecisi olarak biliyoruz. Her yıl aynı zamanda geliyor. Ama bu yıl leylekler değişiklik yaptı. İnşallah bahar yakındır" dedi.

Leyleklerin her yıl köylerine gelip misafir olduğunu söyleyen Mehmet Certel ise, leylekleri baharın müjdecisi olarak bildiklerini belirtti. (DHA)

MUŞ'A ERKEN GELEN LEYLEKLER, KARLA KARŞILAŞTI
MUŞ'A ERKEN GELEN LEYLEKLER, KARLA KARŞILAŞTI
MUŞ'A ERKEN GELEN LEYLEKLER, KARLA KARŞILAŞTI

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Mart, GÖÇ, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUŞ'A ERKEN GELEN LEYLEKLER, KARLA KARŞILAŞTI - Son Dakika


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